Ülemiste City tõusis Eesti kolmandaks majanduspiirkonnaks, Pärnust ja Narvast ette

Ülemiste City on kerkinud Eesti kolmandaks majanduseks, möödudes aastaga Pärnu ja Narva majandusest, näitab Ülemiste City majandustulemuste uuring Radar. See on linnakule endale oluline mõõdik, mis näitab Ülemiste City praegust seisu ja aitab tulevikuks sihte seada. Järgmine eesmärk on kasvada suuremaks juba Tartust.

Ülemiste linnakul on selleks head eeldused. Esiteks on Ülemiste City ühe omaniku käes. Teiseks asub linnak väga suurel alal, 36 hektaril, kus saab kinnisvara arendada. Ülemiste Cityle kuulub ligi 700 000 ruutmeetrit ehituspinda, millest ainult 21,4% on praeguseks täis ehitatud. Kolmandaks tehakse linnakus koostööd mainekate kõrgkoolidega, sh Tartu ülikooli, Eesti ettevõtluskõrgkooliga Mainor kui ka TalTechiga. Peale nende kolme eelise on Ülemiste linnakus logistikasõlm, kus kõik vajalikud teenused on käe-jala juures.