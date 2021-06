KULTUURIBIIT | Pianisti ja helilooja Tõnu Naissoo playlist

Suvise jazzipeo ootuses kuula Tõnu Naissoo hoolikalt valitud muusikapalu.

Jan Johansson – Emigrantvisa

Rootsi ja Euroopa ühe omanäolisema jazzpianisti, Jan Johanssoni mängu kuulsin kontserdil, kui ta esines oma trioga – kitarr ja bass – 1966. aastal Tallinna 1. Rahvusvahelisel Džässifestivalil. Nad esitasid rootsi rahvaviise, mis olid väga lakooniliselt ja huvitavalt seatud. Tema plaat “Jazz på svenska” saavutas suure populaarsuse ja on üks enimmüüdud rootsi jazzalbumeid. Jan Johansson on ka Pipi Pikksuka kuulsa laulu muusika autor. Kahjuks lõppes Jan Johanssoni elutee 1968. a. sügisel autoavariis.

Keith Jarrett – Live in Molde 1972

Pianist ja helilooja – geenius. Tema improvisatsioonid on ülimalt täiuslikud. 1972. aastast on ta viljelenud klaveri maraton-kontserte, mis baseeruvad spontaansel improvisatsioonil. Siinne näide on tema ühest esimestest sellistest kontsertidest, mis on 1972.a. Molde džässifestivalilt. Kõige populaarsem on aga tema 1975.a. “Kölni kontsert”.

Miles Davis – Tutu

USA jazztrompetist Miles Davisest on mulle meeldinud tema elektriline periood, mis sai alguse plaadist “Filles de Kilimanjaro”. Seda plaati avanes mul võimalus kuulata esimest korda 1969. a. Ameerika Hääle Willis Conoveri saates Music U.S.A. Jazz Hour .See oli aeg, kui hakati kasutama elektriklaverit ja jazz muutus rokilikumaks. Käesolev näide on aga Miles Davise 1986.a. plaadilt “Tutu”.

The Nice – America

Kuskil 1960-ndate lõpus sattusin kuulama sellist kollektiivi nagu The Nice. See oli progeroki esimesi ansambleid, mis tegi huvitavaid arranžeeringuid popmuusikast ja klassikalistest teostest. Üks selline hit oli Bernsteini “Ameerika”. Aastal 1970 moodustas Keith Emerson uue grupi – Emerson, Lake & Palmer.

Jan Garbarek – Twelve Moons

Garbarek on üks esimesi artiste, kes pani aluse Manfred Eicheri loodud ECM-i leibelile. Garbarekil on väga isikupärane saksofoni toon – jäine ja mängulaad skandinaavialik. Ta on mänginud paljudes ECM-i artistide kooslustes ja nendega ka plaate välja andnud.