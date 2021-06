Viljandi linnapeaks pürgiv Ando Kiviberg: Jaak Joala kuju ei kao kusagile

Lahkusite Isamaast 2018. aasta suvel, kuid toona polnud põhjuseks poliitiline vastumeelsus?



Läksin toona tööle haridus-ja teadusministeeriumisse ning üheseks nõudeks oli, et pean olema apoliitiline. Mulle anti ülesandeks hakata juhtima Eesti haridus-ja teadusstrateegia 2020+ loomist.

Aga siis veel Isamaa teile siis veel sobis?



Eks see Isamaa lugu on keerukas lugu ja minu jaoks muutus ta keerukaks tegelikult juba siis, kui Isamaaliit ja Res Publica ühinesid. Sellest, mis seal edasi hakkas toimuma, pole ma tegelikult siiani aru saanud. Isamaa sõda on lõputu, see ei saa otsa ja sellest on maru kahju. Mina astusin Isamaasse 1995. aastal. See oli aasta, mil Isamaa reitingud panid kivina alla, aga mina läksin veendumuste tõttu. Olen vaadetelt ikkagi veendunud rahvuslane, majanduslikus mõttes jällegi liberaal. Minu jaoks on väga oluline vaba majanduse toimimine ning et inimesed saaksid ise otsustada, mida ja kuidas nad teha tahavad. See oli toonane Isamaa. Praegu, ma ei saa enam ammu aru, mis ta on.