NÄDAL KOMMENTAARIUMIS: Kaja Kallas kirjutab nagu Muhv kaeblikku kirja

jesss: „Tuleb nõustuda autoriga. kõikvõimalikud kultuurakatlad ooperipaleed ja udulossid saavad sadu miljoneid rahastust, kuigi meil on neid pooltühjana kõikjal niigi piisavalt, et mitte öelda küllalt. Igasugu kloune ja elukunstnikke koolitatakse karjade kaupa. Tegeliku töö tegijaid, mille eest sellised poolpeeretajad elavad aga napib.”

Anonüümne: „Artikli autor võiks ennast teemaga rohkem kurssi viia. Loomeerialadel on individuaalõpet ja väikestes rühmades õpet väga palju. Samuti koolitatakse loomekoolides ka tulevasi òpetajaid ka üldhariduskoolidesse, sellepärast on oluline toetada ka loomeerialade õppimist. Keegi peab ju ka tulevikus koorid laulupeole viima?”

Mr. X: „No kus sa nüüd!! Kas siis ei teata, et kultuuril on hindamatu sümbolväärtus?!? Õigem oleks nii TÜ Kliinikumi, PERHi, kui ka muude tervishoiuasutuste juurde oma pasunakoorid sebida. Vajadusel võib ressursi saamiseks mõned õed koondada.”

Teine probleem on selles, et raske on noori inimesi sundida õdedeks, arstideks, lukkseppadeks, pottseppadeks jne. Jälle: turg on vaba. Igasugused humanitaar-ja sotsiaalalad sobivad pigem hobiks ning teiseks hariduseks, aga mine räägi seda noortele. Kui nad ei saa Eestis õppida mõnusa elu ja merevahu instituutides, siis teevad nad seda välismaal. Aga sellest pole ju huvitatud ka Eesti ülikoolid, sest kulutused humanitaaride õpetamiseks on võrreldes spetsialisti koolitamisega väikesed. Raske olukord, mida demokraatlikus ühiskonnas murda/muuta on raske.”

käsnakalle humanitaarpüks: „Probleem on pikaajaline ja vaba turu tingimustes lahendamatu. Nõuka ajal, kui kohad olid piiratud, olid igasugused kvoodid, määrused, siis oli võimalik massiliselt koolitada keemikuid jne. nagu näiteks Hruštšovi ajal, aga täna kui piirid on lahti ja palgatase Euroopa maades erineb kordades, siis on raske hoida Eestis neid, kelle järgi eksisteerib ka nõudlus Skandinaavias jm.

Eesti riigis on palju probleeme. Üheks nendeks on krooniline oskustööjõupuudus teatud elutähtsates sektorites, samas on näiteks lähiajaloos aastaid kui Tartu Ülikoolis avaldab õpinguid üle 100 romaani filoloogi. Sellele probleemile juhtis tähelepanu ettevõtja Jaak Nigul oma arvamusloos, mis pälvis eestikeelses sotsiaalmeedias laialdast tähelepanu ja kaasa rääkisid ka kommenteerijad Delfi kommentaariumis.

Vaktsineerimine edeneb ja suveks on saanud riskirühmad vaktsineeritud. Samas tuntakse kolmapäevases EPL juhtkirjas muret vaktsineerimise tempo aeglustumise pärast: „Vaja on stiimuleid. Uusi stiimuleid, sest piirangute leevendamine ja teise laine vaibumine vähendab vanade mõju. Eelkõige vajame uusi positiivseid stiimuleid, sest veel vaktsineerimata inimesi hirmutades võib ka äraspidise tulemuse saavutada.” Kommentaariumis leidus selle kohta nii ja naa arvamusi.

Mr.V: „Ainus mis loeb on eesti inimeste soov ja tahe. Siis tuleb nii elada, et omakohut ei tehta. Hetkel on küll seadus ja õiglus väga erinevad terminid.”

ega ikka polevat olnud nii: „Ussipesa olla ise ussitanud, poleks ussitanud, oleks ok. Sest miskipärast enamust ju need asjad polevat puudutanud vist ja suuremal osal polevat olnud ka neist sahkerdajaist aimugi. Mis aga magamisse puutub, siis ka alluvad ei tohiks ülemustega magada. Ja mis huvitav ettekääne see veel on, et ametis püsimiseks tuleb võlud mängu panna, ametis püsimiseks tuleb ikka oma ametis professionaal olla. Lühidalt - pole vaja ise ülemusega omal soovil voodisse minna ja midagi ei juhtu ka.”

Artur Kurk: „ See on tore, et Sauteril on hea süda ja ta selliste asjade pärast muretseb. Samas pole õigus ja õiglus identsed mõisted, ja kohtuveskid tegelevad esimese, mitte teisega. Raske on kujutleda, et meedia jätaks käsitlemata vabas ühiskonnas ministri peretülisid ja ooperiteatri seksiskandaale. Võimatu on neid keelata! Ning Nõukogude Liidus vaikiti sellised lood maha- kas oli parem? Pundi saadeti viieks aastaks Kunda tsemenditehasesse, ega see ju probleemi ei lahendanud. Kumba me eelistame? Kas seda mis praegu on või kuidas nõukaajal kõik kinni mätsiti? Hallikul ja Mäel ning Kuusikul pole mõtet ka valada krokodillipisaraid ning nutta taga kaduma läinud neitsilikkust, igaühel tuleb vastutada oma tegevuse ja tehtud otsuste eest, me ei ela lasteaias.”

Viimastel aastatel on Eestis puhkenud rida seksiskandaale, mille sisuks on võimupositsiooni kuritarvitamine meesülemuse poolt. Kirjanik Peeter Sauter küsib oma arvamusloos: „mida teha Halliku ja Mäega, kes kohtus said õiguse, kuid kes ajakirjanduses hukka mõisteti?” Kommentaariumis leidus selle kohta erinevaid mõtteid.

saunamees ants: „Paris ja meeskond- pidage hobuseid, inimesed pole lapsed ja teavad ise mida teevad. Eestis on viiendik inimesi vaktsineeritud, läänemaailmas on see praegu korralik tase ja rahunege oma loosungitega maha. Pole vaja hirmutada ning vedurist ette joosta on raske!”

fh: „Mida pealkirja - kas seni seisid vaktsiinid seal, kus inimesi ei olnud või?”

pensionär: „Kellelegi ikka meeldib see kolhoosivärk. Ja põhjenduseks see, et kärpima peab, kokkuhoidma peab ja seltsis on segasem. Eesti inimestele ei segsummasuvilad. Miks see perearstindus siis ikkagi nüüd kuidagi ei toiminud? Miks peab inimesi tarima oma elukohast kaugele suurtesse saalidesse?

Olen üle 70-ne vana, vaktsineerimata. Liikumisega on nii, nagu on. Ei ole vaktsineerimise vastane, aga isegi teise linna otsa sõitma ma ei hakka. Bussiga. Sest teist sõiduvahendit mul ei ole. Alul lootsin perearsti peale, nagu need plaanid olid, aga ju siis jäin kahesilma vahele. Ise ennast ka pakkuma ei hakanud, ju siis on hädalisi rohkem. Nüüd ei tea, kas enam perearstid vaktsineerivadki. Eks sinnagi tuleks sõita teise linnaossa. Lootsin vähemalt, et nooremad, kellele nüüd on see võimalus olemas, saavad oma karjaimuunsuse kätte ja olen minagi kaitsud, nüüd loed veebist, et polegi rohkm neid kaitsuid kui mingi 22-23%. Umbes nii palju, kui palju võiks olla neid vaktsineerimata inimesi peale karjaimuunsuse teket. Ja kui nii edasi läheb, siis ei tuelgi seda karjaimuunsust, sest enne lõpeb esimestel see kaitstus aj neid tuleb hakata uuesti süstima. Ja reisimselt tahetakse võtta see viimane piirang. Ning siis oleme jälle samas, kus eelmise talve alul. Ja arvestades seda India tüve reasktsioonilisust, ilmselt tunduvalt hullemas.