Riik läheb Lasnamäele eestikeelset haridust edendama

Riigigümnaasiumite rajamine on Eesti eri osades saanud vastandliku vastuvõtu. Mõned omavalitsused on riigigümnaasiumi loomise mõtet innukalt tervitanud, teised on seda pigem tõrjunud.

Üks skeptilisemaid on olnud Tallinn, kus pole ei saanud aru, miks üldse peaks pealinna riigigümnaasiume rajama. Siiski lepiti kokku Tallinna kolme riigigümnaasiumi ehitamises. Ent nüüd on haridus- ja teadusministeeriumil (HTM) mõte ehitada ka neljas riigigümnaasium ja teha seda keset Lasnamäge, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti valimisringkonna südamesse.