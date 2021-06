FOTOD | Pärnus avati XX kunstisuvi näitustega "Naine&Naine" ning "Mees&Mees"

Pärnu Kunstisuvi on suurte traditsioonidega festival — esimene Kunstisuvi toimus 1995. aastal ning nende pikkade aastate jooksul on kunstisuvel osalenud suur osa Eesti kunstimaailma suurkujudest. Kolm aastat tagasi sündis Kunstisuve egiidi all uus ja rahvusvahelisema haardega näitusesari “Naine&Naine” ning “Mees&Mees”. Kuraatorite Marian Kivila ja Jan Leo Grau ideeks oli tuua suvise kuurortlinna keha- ja rannakultuse ning aktikultuuri kõrvale ka näituseformaat, mis pakuks erinevaid vaatepunkte sooküsimustele. “Mees&Mees” ja “Naine&Naine” näol ei ole tegu klassikalise aktinäitusega - näitusele valitud kunstnikud avavad oma tõlgendusi soolisest indentiteedist, püüdes mõtestada naiste ja meeste erinevat positsiooni kaasaegses ühiskonnas ning tõlgendades iga üks omal moel maskuliinsusele või feminiinsusele omaseid jooni.