Eesti saab minna NATO tippkohtumisele rahuliku südamega

NATO 30 liidri esmaspäevane kohtumine kujuneb lühidaks ja tempokaks, avatseremooniale järgneb 2,5-tunnine sessioon. New York Times kirjutab, et see jätab iga riigi esindajale kõnelemiseks aega ainult viis minutit.

Kohtumine on küll üürike, kuid Eestit esindava peaministri Kaja Kallase päev on väga pikk, sest sinna mahub ka mitu üritust ja kahepoolseid kohtumisi. Eesti paneb sel korral rõhku nende riikidega kohtumisele, mida Euroopa Liidu ülemkogul ei näe.