Lääneriigid arutasid G7 kohtumisel Hiina taltsutamist

Kohtumise lõppavalduses nõutakse praeguse pandeemia algpõhjuste läbipaistvat uurimist, sealhulgas Hiina territooriumil. Samuti lubatakse G7 lõppdokumendis, et järgmise aasta jooksul annetavad seitse riiki koostöös erasektoriga vaesematele riikidele miljard vaktsiinidoosi, et võidelda COVID-19 vastu. Seni on lääs saanud ÜRO terviseorganisatsioonilt kriitikat, sest on venitanud arenguriikide aitamisega, samal ajal kui paljudes lääneriikides vaktsineeritakse juba lapsi. Ka miljard vaktsiinidoosi kataks arenguriikide praegusest vajadusest ainult alla kümnendiku.