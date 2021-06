Iisraeli uus peaminister: pääsesime napilt enne kuristikku

Eesmärk: mitte tülli minna

„Hakkame töötama sellega, milles me ühel meelel oleme, ja seda on palju, alustades transpordist ja haridusest,” ütles peaminister. Uue võimuliidu loomise peamiseks põhjuseks nimetas ta stabiilsust. „Me ei saa jätkata järjest uute valimistega, uute vihakülvavate Facebooki postitustega,” kritiseeris ta Netanyahu partei hoiakuid. „Peatasime rongi napilt enne kuristikku.”

Viimase kolme aasta jooksul on Iisraelis neli korda parlamenti valitud. Osa kohalikke politolooge märkis siiski, et Bennetti valitsus võib osutuda stabiilsemaks, kui praegu arvatakse. Iisraeli demokraatiainstituudi juht Yohanan Plesner ütles AP-le, et kõik kaheksa parteid tahavad ennast valijatele tõestada, kuid saavutusteni jõudmine vajab aega. Pole välistatud, et vahepeal esitatakse Netanyahule väljakutse ka tema partei Likudi juhivalimistel, mis võtaks peamise põhjenduse ka temavastase koalitsiooni olemasolult.