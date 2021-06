Narva-Jõesuu õigeusu kirikus algavad põlengus kannatada saanud kunstivara päästetalgud

14. veebruaril sai Narva-Jõesuus põlengus tõsiselt kahjustada Jumalaema Kaasani Ikooni kirik (endine Püha Vladimiri Õigeusu kirik), mille rohkem kui sajast kõrge kunstiväärtusega objektist on võimalik restaureerida umbes kolmveerand. Muinsuskaitseameti kunstipärandi valdkonna juhi Linda Lainvoo sõnul on täna algavad restaureerimistalgud mastaabilt erakordsed: „Nii suure hulga konservaatorite ühel ajal ja ühte kohta saamine on uskumatu koostööprojekt. Ka Piirissaare palvela põlengu järgselt toimusid konserveerimistalgud, kuid praegused talgud Narvas muudab erakordseks avatud töökoda ehk kõigil huvilistel on võimalus konserveerimistööde tegemist jälgida.“