Isa on neli korda oma lastelt kohtu kaudu ülalpidamist nõudnud

vandeadvokaat Katrin Orav

Perekonnaseadus näeb ette isikud, kes on õigustatud abivajaduse korral saama ülalpidamist oma pereliikmetelt. Muu hulgas on ülalpidamist õigustatud saama abivajav üleneja sugulane, kes ei ole võimeline end ise ülal pidama. Selliste kaasuste puhul tähendab see, et ülalpidamiskohustus on täisealistel lastel oma vanemate suhtes. Lähtutakse eeldusest, et alaealist last peavad üleval tema vanemad, ja kui vanematest saavad ühel päeval abivajajad, peab täisealine laps vanemaid ülal pidama enda majandusliku võime järgi.

Perekonnaseadus näeb ette ka erandid, mille puhul saab täisealise lapse vabastada oma vanema suhtes ülalpidamiskohustuse täitmisest. Selliseks aluseks on näiteks olukord, kus vanem on ise enda ebamõistliku käitumise tulemusel põhjustanud enda abivajaduse, nt tegemist on alkohoolikuga või vanem on jämedalt rikkunud oma ülalpidamiskohustust lapse suhtes, nt ei ole tasunud elatist. Oluline on, et seaduse kohaselt saab isiku vabastada ülalpidamiskohustuse täitmisest ainult kohus, kel on vastav pädevus hinnata tõendeid ja otsustada, kas konkreetse kaasuse puhul on vabastamise alused täidetud.

Kindlasti on tegemist keeruliste ja emotsionaalsete vaidlustega, kus tõendeid võib olla raske leida ja tulemus võib tunduda ebaõiglane.

Teisalt võib esineda ka selliseid olukordi, kus täisealised lapsed ei teagi, et lahus elav vanem on tegelikult neid terve elu rahaliselt toetanud. See vanem, kellega nad koos kasvasid, lihtsalt ei ole neile seda infot kunagi jaganud. Praktikas ei ole harvad need olukorrad, kus lastele räägitakse üht, aga tegelikkus on hoopis midagi muud. Seetõttu on oluline need vaidlused kohtus ka sisuliselt läbi vaielda. Iga kaasust tuleb eraldi analüüsida ja hinnata.

Ma usun, et selliste vaidluste arv lähitulevikus kasvab, sest ühiskond vananeb ja hooldekulud aina suurenevad. Hooldekodude tasud on juba praegu üsna kõrged ja pensionist arvete maksmiseks sageli ei piisa.