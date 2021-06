Suure tüli tekitanud isikuandmete eelnõu jõuab finišisse

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (Reformierakond) ütles, et eelnõu kolmandal lugemisel võtavad sõna ainult fraktsioonid, igaüks kaheksa minutit. Fraktsioone on viis, järelikult võtab tavalise menetlustempo korral kolmas lugemine aega 40–45 minutit. Pärast seda on seadus vastu võetud. Kivimägi uskus, et EKRE võib küll proovida protseduuriliste küsimustega venitama hakata nagu varem, ent ABIS-e eelnõu vastuvõtmist see ei vääraks.

Tüli ametlik põhjus on automaatse biomeetrilise identifitseerimissüsteemi ABIS-e loomist seadustav eelnõu, mille eesmärk on koondada Eesti riigi käes olevad inimeste biomeetrilised andmed (sõrmejäljed, dokumendifotod) ühte andmebaasi. EKRE nimetab seda sammuks politseiriigi poole, kuigi eelnõu on pärit eelmise valitsuse ajast ja selle kiitis heaks mitu EKRE ministrit, sh Mart Helme.

Maailm kokku ei kuku



Isamaa fraktsiooni kuuluva Urmas Reinsalu sõnul on Isamaa selles konfliktis jäänud kahevahele. Tema sõnul ei kuku ABIS-e loomisega maailm kokku, aga on rida seadusjärgseid probleeme, mida on vaja lahendada. Sisulisest arutelust polnud tema arvates huvitatud ei koalitsioon ega EKRE. „Mõlemad pooled on nagu kitsed purde peal,” ütles Reinsalu. Ka tema uskus, et teisipäeval võetakse ABIS vastu.

ABIS-e vastuvõtmiseks kutsuti nädalavahetuseks kokku riigikogu kaks lisaistungit, mistõttu pidid koalitsioonipoliitikud nädalavahetuse Toompeal veetma. EKRE fraktsioon tegi pühapäeval ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepaneku poolt hääletas 21 ja vastu 57 riigikogu liiget. Seega ettepanekut ei toetatud ja eelnõu teine lugemine lõpetati.

