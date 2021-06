NATO kuulutas tippkohtumisel Venemaa selgesõnaliselt ohuks

Tänasel NATO tippkohtumisel justkui valmistuti Vene presidendile Vladimir Putinile enne kolmapäevast USA ametivennaga kohtumist eelsõnumit saatma - mitu riigijuhti ei jätnud sõna saades kordamata, et Venemaa kujutab endast otse öeldes ohtu. Sama hinnang vaatab vastu kohtumise lõpus avalikustatud 45-leheküljelises kommünikees.

Ka Eesti peaminister Kaja Kallas sai üritusele saabudes ohtralt küsimusi Moskva poliitika kohta. „Venemaa on oht," vastas ka Kallas korduvalt. Kui päriti, kas Kallas kavatseb kohtumisel tõstatada ka Ukrainat ja Valgevenet puudutavaid küsimusi, siis sõnas Eesti valitsusjuht, et need riigid tulevad aruteludel kindlasti jutuks. „Leedu president on kavatsenud neid tõstatada," lisas Kallas.