Taavi Aas lükkab kliimareformi transpordis: saastamise ja tee kasutamise eest peaks maksma

Ridamisi koalitsioone ja valitsusi on otsuste tegemata jätmisega pärandanud riigi transpordisektorile kaks suurt kummitavat probleemi. Kui käed rüpes istuda, võib see mõne aasta pärast palju meelehärmi põhjustama hakata. Majandusminister Taavi Aasa käe all valminud ja äsja valitsuse heaks kiidetud „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035" viitab, et lähiaastatel peaks autotransportki kliimasäästlikumaks muutuma ja hakkama mingil viisil ka otse panustama paremate teede ehitamisse.

Probleem number üks on Eesti autostumine. Viimase paarikümne aastaga on liikumiseks auto eelistamine tohutult kasvanud. Kui 2000. aastal käis autoga tööl pisut üle 30% inimesi, siis 2019. aastal oli neid Eestis juba üle 56%. Seejuures maapiirkondades on näitaja sama ajaga hüpanud 40%-lt ligi 73%-le.