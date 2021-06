Kuidas oleks, kui vaatleksime tootmisprotsesse tantsu, mängu, rituaalina?*

Näituse kuraator Sandra Nuut kirjutab: „Sengi töö liigub disaini laiendatud arusaama suunas, andes ruumi katsetada ja mõtestada nii isiklikke kui ka kollektiivseid küsimusi. Tema looming kajastab disaini pöördelisi muutusi: toodetelt protsessidele, objektidelt süsteemidele ja materiaalselt mittemateriaalsele, samuti suhestuvat disaini, mis tegeleb inimeste, objektide, hoonete, linnade, riikide ja võrgustike suhtlusega. /…/ „Etendades toiminguid VIII. Vaikivad vestlused“ on tegevuslik installatsioon, kus kaks inimest omavahel suhtlevad, kasutades sõnade asemel liiva, seda lükates, tõmmates, silitades, visates, pühkides ja muul viisil liigutades. Iga osaleja kasutuses on sinist, kollast, punast või nende segunemisel tekkinud värvikombinatsioonidest liivakuhi. Iga värv kannab teatud sotsiaalset väärtust: individuaalsus, kollektiivsus, standardsus, õiglus, turvalisus, vabadus, vastutus, sallivus, muutus, mis püüab end kehtestada dialoogis teise väärtusega. Suhtlus on just nii spontaanne või nii programmeeritud, kui osaleja eelistab, siiski tuleb kaaslasega alati arvestada ja suhestuda. Pärast füüsilist dialoogi kohtuvad osalejad töölaua taga, et oma soorituse üle mõtiskleda ja võtta vestluse teemad kokku. /…/ Kuraatorina soovin võimaluste piires laiendada avalikku ruumi galeriiruumi abil, kus saame harjutada empaatiat, vaatlemist ja koos liikumist.“