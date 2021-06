JUHTKIRI | Kümme miljonit korstnasse? Mitte mingil juhul

Just nimelt, soodustab. Puidu põletamisel vabanev CO 2 hulk on isegi suurem sellest, mis jõuab atmosfääri ühest kõige saastavamast allikast ehk kivisöest. Tõsi küll, mets on taastuv loodusvara. Aga saja-aastase puu põletamisel tekkinud CO 2 uuesti sidumiseks kulubki ei rohkem ega vähem kui sajand. Peale selle pole mahavõetud metsast tükk aega sellist CO 2 neelajat kui vanast ja lehti täis laanest.