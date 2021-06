Mikk Tarraste kohtunik: 20 aastat on väga raske karistus. Ma ei ole midagi valesti teinud

Rubo Kikerpill on kohtunikuna töötanud ligi kolm kümnendit. Kuu aega tagasi otsustasid tema ja kaks rahvakohtunikku mõista Lihula mõrtsukale karistuseks 20-aastase vangistuse.

Mida Mikk Tarraste oleks pidanud tegema või mis pidanuks tema taustas olema, et talle oleks mõistetud eluaegne vangistus?

Ei, seda ma ei taha praegu oletada. See otsus on tehtud ja me leidsime, et see on õige. Iga kuritegu on erinev. Väga lihtne oleks, kui oleksid mingid mallid - paned raami ümber ja saadki teada karistuse. Seda ei ole võimalik ennustada.

Valemisse ümber panna?

Just. Ma arvan, et kui ta oleks varem ka tapnud kedagi, võib-olla vanglas karistust kandnud, võib-olla siis oleks see võinud olla. Kurjategija profiil on alati midagi, mida me peame jälgima. Peame ka leidma kõik kergendavad ja raskendavad asjaolud. Miks me ei mõistnud eluaegset vangistust? Ta ei ole varem vanglas olnud, seaduse järgi oli ta teo toimepanemise ajal varem karistamata. Kuigi teda on noorukipõlves karistatud - võime omavahel iseloomustavalt arutada, et on midagi tal varem olnud -, ei ole ta vanglas olnud ja see karistus on kustunud.