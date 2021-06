Kalevi endine tagamängija: Erikseni kokkuvarisemist vaadates tundsin, et sama saatus oleks võinud tabada ka mind

„Olin poolmaratoni jooksnud, Tartu maratoni läbi teinud, mängisin korvpalli, sport oli kogu mu elu. Ma ei mõelnud kordagi, et võiksin väljakul kokku kukkuda.” Treener Indrek Ruut (48) räägib oma loo.

Käisin TSIK-is (nüüdne Audentes – toim) õppides regulaarselt tervisekontrollis. Olin just saanud Eesti meeste koondise kandidaadiks, kui ühe koormustesti ajal kuulis arst mu südames kahinaid. Edasistel uuringutel Mustamäe haiglas selgus, et mul on kaasasündinud südameprobleem – klapirike. See tähendab, et kui südame vasaku vatsakese ja aordi vaheline klapp peaks olema kolmehõlmaline nagu Mercedese märk, siis mul oli kaks hõlma, mis ei luba südamel õigesti töötada. See oli šokk, sest mul polnud ealeski olnud mingeid tervisemuresid. Põhimõtteliselt kästi mul sportlasekarjäär lõpetada. Võitlesin selle vastu lausa paar aastat, sest ei tahtnud selle teadmisega leppida.