FAKTIKONTROLL | Erikseni südameriket ei põhjustanud koroonavaktsiin

See aga nii ei ole.

Erikseni koduklubi Milano Interi juht Giuseppe Marotta on sellised väited korduvalt meedias ümber lükanud. "Ta ei olnud koroona vastu vaktsineeritud ning tal ei olnud ka koroonat," vahendas ta RAI-le ( 1 ).

Eriksenil ei olnud teadaolevalt ka varasemaid südameprobleeme, mistõttu on äkiline südameseiskumine tekitanud fännides palju küsimusi (2). Siiski kinnitasid juba pühapäeval Taani meeskonna esindajad, et Erikseniga juhtunu tagamaad on veel selgitamisel, kuid tegemist oli justnimelt südamerikkega (3).