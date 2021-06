Eesti Jazzliit ja Eesti Ajaloomuuseum esitlevad: 16. juunil kell 19 Susanna Aleksandra & Jazz Legacy Lab näituse"„Jazz idealism 1967” laval!

Muusikute perest pärit Susanna Aleksandra on džässilauljatar-laulukirjutaja, kes andis selle aasta algul välja oma kolmanda sooloalbumi “The Siren”. Album on pälvinud ka ohtralt rahvusvahelist tähelepanu, muuhulgas on see leidnud oma koha ühes maailma mainekaima jazziajakirja Jazzwise´i soovituste nimekirjas kõrvuti jazzisuperstaaridega. Käesoleval aastal on Susanna Aleksandra ka Jazziauhindadel Aasta Jazzihelilooja auhinna nominent.