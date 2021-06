PEAMINISTRIUURING | Jüri Ratase toetus pudeneb otse Martin Helme sülle

Hoolimata valitsuse vahetusest aasta alguses on rahvas ikka enim eelistanud peaministri kohal näha Keskerakonna esimeest Jüri Ratast. Kuid värske uuring näitab, et viimased tema ümber keerelnud sündmused on Ratase toetusest nähtava killu lahti löönud.

Juunikuus Eesti Päevalehe tellimusel Turu-uuringute AS-i korraldatud avaliku arvamuse küsitlus näitab, et nende valijate hulk, kes eelistaksid peaministriks Keskerakonna juhti, on eelmise kuuga võrreldes kahanenud 5%.