NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: Otsitakse presidenti

Teisalt ei tule nagu ette, et kahte viimati nimetatud ametisse oleks pakutud näiteks eakat kunstnikku põhjendusega, et rahvas jumaldab tema maale, või elupõlist professorit, sest too on paljudes maailma ülikoolides loenguid lugenud. Eeldatakse ikka, et nii õiguskantsleri kui ka riigikontrolöri amet nõuab äärmiselt spetsiifilisi teadmisi ja nende postide täitmine jäetakse rahumeeli riigikogu hooleks.

Kui kusagil elabki üks imeline vanake, kellel on kuldne süda ja ilus nägu, siis tore on, aga pole mõtet teda Kadriorgu vedada.

Presidendiga on teistmoodi. Selleks sobiks justkui igaüks, kes näeb piisavalt soliidne välja. Seetõttu kuuleb ikka ja jälle mõne armastatud kultuuritegelase kohta – voh, temast saaks hea president! Paraku kõlab säärane ettepanek igale tõelisele kunstnikule umbes samamoodi nagu Zeusi otsus Prometheuse kohta: „Sind aheldatakse Kaukasuse mäe külge ja kotkas nokib iga päev sinu maksa!”

Rängemat karistust ei saa ollagi. Inimene peab loobuma oma rahulikust argipäevast. Ta ei saa tegeleda sellega, mida on kogu elu teha armastanud, vaid peab astuma ebakompetentsuse libedale jääle.

Nii mõnigi kultuuriinimene on pääsenud riigikogussse ja pea kõik on sealt varem või hiljem põgenenud. Presidendiamet on aga mitu korda hullem. See sisaldab lõputuid ja enamasti üsna igavaid tseremoniaalseid kohustusi, mille puhul on ülesandeks lihtsalt kohal olla ja kena välja näha, aga nõuab ka tõsist tööd ning häid teadmisi välis- ja sisepoliitikast.

Tõesti, võib öelda, et kultuuriinimesele on isegi Siberisse saatmine leebem karistus, sest asumisel olles on võimalik loominguga mingilgi määral edasi tegeleda. Ent presidenditoolil istudes pole see võimalik.