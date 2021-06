Noore Arhitekti preemia pälvis Johan Tali

„Eestvedaja 2020“ tiitli pälvisid Ingrid Mald ja Kalle Vellevoog Eesti Vabariik 100 „Hea avalik ruum“ programmi algatamise ja eestvedamise eest. Juubeliprogrammina alustanud ettevõtmise mõju ja ulatust on raske üle hinnata. See on tõenäoliselt arhitektide liidu kõige tuntum ühiskondlik projekt ja tuntavam side regionaaltasandil. Väikelinnade avalik ruum on saanud palju tähelepanu ja pannud inimesed igas Eesti maanurgas avalikust ruumist rääkima. Uuendatud väljakud ja peatänavad pole üksnes ruumi korrastanud, vaid ka elavdanud kogukondi ja kohalikku ettevõtlust, loonud sündmusi, tekitanud arutelusid ja toonud linnakeskustesse uue hingamise. Kalle ja Ingridi entusiastlikul eestvedamisel on väga palju uusi omavalitsusi programmiga liitunud, mille tulemusena on tänaseks läbi viidud arhitektuurivõistlused 23 linnas, millest omakorda kümne linna rekonstrueeritud südamed on juba valminud.