Põletav küsimus enne kolmandat lainet: kuidas saada Ida-Virumaa vaktsineerima?

Ida-Virumaal on kaitsepoogitud ainult kolmandik täiskasvanud elanikke. Asi pole vaktsiininappuses, piltlikult öeldes raputavad idavirulased pakkumisele viisakalt pead: tänan, ei! Samal ajal vallutab maailma koroonaviiruse deltatüvi, mis on senistest kuni 60% nakkavam ja esialgsetel andmetel põhjustab ka sagedamini rasket haigestumist.

Eestis on deltatüve seni leitud vähe ja kolded on kontrolli all. Aga mis saab siis, kui see tüvi vaktsiinikaitseta Ida-Virumaal levima hakkab?

„Mina olen väga mures," ütles Narva linnapea Katri Raik otse.