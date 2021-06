Vastastikused meelitused. Putin saabus õigeks ajaks, Biden nimetas Venemaad suurvõimuks

Joe Bideni ametiaja esimene kohtumine Vladimir Putiniga ei kestnud kaua, koos vaheaegadega alla nelja tunni. Muidu hilinemisega silma paistev Putin oli seekord ebatavaliselt täpne, saabus kohtumisele koguni 15 minutit enne Bidenit. Vene president tänas Bidenit kohtumisele kutsumise eest ja märkis, et teab tolle tihedat töögraafikut. „Sellegipoolest on Vene-Ameerika suhetesse kogunenud probleeme, mis on vaja kõige kõrgemal tasemel arutada,” märkis Putin. „Loodan, et kohtumine on produktiivne.”

Ka Biden tänas Putinit tuleku eest ja nentis, et alati on parem näost näkku kohtuda. „Teeme selgeks, kus on meie ühised huvid, ja saame erimeelsusi võimalikult ratsionaalselt arutada,” kordas ta varem meedia ees öeldut. Vene meedia suureks rõõmuks lisas Biden, et tegu on „kahe suurvõimu” kohtumisega.