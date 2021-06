Putini ja Bideni jaoks lõppes kohtumine positiivselt

Kohtumisel leppisid presidendid kokku, et USA ja Venemaa suursaadikud naasevad tööpostile. Juttu oli ka vangide vabastamisest, kuid Putin ei tahtnud opositsionäär Aleksei Navalnõi nimegi mainida ja teatas, et „see mees” otsustas Venemaale naasta, teades, et on seadust rikkunud ja et ta võetakse kinni. „Nii et mida on meil tema üle arutada?” küsis Putin.

Putin tunnistas, et Biden ei kutsunud teda Valgesse Majja. „Mina teda ka mitte. Selliste visiitide jaoks peab õige aeg olema.” Putin ütles veel Bideni kohta, et too on tema arvates konstruktiivne ja mõistlik inimene. „Kohe on näha, et ta on äärmiselt kogenud. Mulle tundub, et leidsime ühise keele. Me ei pea selleks üksteisele silma ja hinge vaatama ning igavest sõprust tõotama. Ei, me kaitseme kumbki oma riigi huve.” Ka keeldus Putin hindamast, kes võitis kohtumisel rohkem punkte.

USA president Joe Biden tahtis pressiga teisena rääkida ka seetõttu, et ta soovis tähelepanelikult jälgida, kuidas esitleb Putin meediale nende kohtumist. Biden teatas pressikonverentsil, et Venemaal ja USA-l on ühiseid huvivaldkondi, kus koostööd teha. Kuid ta rõhutas, et tõstatas kohtumisel ka Ukraina, Navalnõi ja inimõigustega seotud teemasid. „Tegin Putinile selgeks, et Navalnõi surma puhul oleksid tagajärjed Venemaa jaoks laastavad.”

„Kui ma polnud millegagi nõus, ütlesin selle välja. Kui Putin polnud nõus, tegi ta sedasama.”

„Meie kohtumise toon oli positiivne. Kui ma polnud millegagi nõus, ütlesin selle välja. Kui Putin polnud nõus, tegi ta sedasama,” teatas Biden ja lisas, et tegi ära selle, mida ta oli Genfi tegema tulnud.

Biden märkis, et kohtumine lõppes arvatust varem, sest teemad said läbi räägitud. „Pärast kaht tundi vaatasime üksteisele otsa, et mis siis järgmiseks.”

