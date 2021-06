Putini ja Bideni jaoks lõppes kohtumine positiivselt

Vene president Vladimir Putin jõudis Genfis varakult lõppenud kohtumise järgsel pressikonverentsil vastata kümnete kodumaiste ajakirjanike küsimustele. Sõna said ka suurte Ameerika ja Euroopa meediaväljaannete esindajad.

Kohtumisel leppisid presidendid kokku, et USA ja Venemaa suursaadikud naasevad tööpostile. Juttu oli ka vangide vabastamisest, kuid Putin ei tahtnud opositsionäär Aleksei Navalnõi nimegi mainida ja teatas, et „see mees” otsustas Venemaale naasta, teades, et on seadust rikkunud ja et ta võetakse kinni. „Nii et mida on meil tema üle arutada?” küsis Putin.