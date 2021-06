Tallinna kesklinnast veidi üle pooletunnise autosõidu kaugusel on keset põlde üks küla. Kruusateed ühendavad hajaasustuses paiknevaid talumajasid ja kohale jõudes tundub, nagu Tallinn oleks palju-palju kaugemal. On rahu, vaikus. Rukis õõtsub vaikselt tuules.

Just selle küla valis 15 seast välja aasta küla komisjon. Teisipäeval teadsid seda vaid külaseltsi juhatusse kuuluvad elanikud, kellele tuli see kõigile üllatusena. Miks just see küla?