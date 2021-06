Maffiamuinasjutt Eesti narkoparuniga. Milline oli Toomas Helina tegelik lugu?

Tuntud mafiooso Toomas Helina poeg Rainer on kirja pannud maffiamuinasjutu, kus ta meenutab oma elu koos aasta alguses surnud isa ja probleemide küüsis ema Ingridiga. Rainer kasvas üles Hispaania päikeserannikul täielikkus luksuses, sest tema isa Toomas oli Ida-Euroopa narkokuningas, Eesti Pablo Escobar.

Toomas Helinal, kes tegutses Hispaanias nime all Thomas Chelin ja kasutas Kreeka passi, läks hästi ja ta vahetas tõesti Ferrarisid nagu särke. 2000. aastal sõitis Toomas Helin halli Ferrari Maranelloga. Kord olla ta videolaenutusest välja visanud vormel 1 eksmaailmameistri Damon Hilli. Marbellast jõudsid Eesti ajakirjandusse värvikad imelood ja see meelitas Eestist ligi igat karva seikluseotsijaid, kellele võidi teha ettepanek katsetada närvikava lõbunaise, autovarga või narkokullerina.