Urmas Reinsalu mälestusteraamatus: president Kersti Kaljulaid üritas Mart Helmet valitsusest kõigiti eemal hoida

"Arusaadavalt kutsus selline retoorika esile igati õigustatud meelepaha meie diplomaatide seas. Välisriikide diplomaadid olid diskreetsemad, viidates, et tegemist on sisepoliitika asjadega. Kõigis neis kolmes nimetatud juhtumis pidi EKRE oma positsioonis sammu tagasi astuma. Või mis positsioon see teiste riikide valimistega tegelemine ikka on: Marini asjas pidi Mart Helme vabandama, Bideni asjas pidi Mart Helme tagasi astuma ning Leedu asjas pidi Martin Helme tunnistama, et tal ei ole mingeid kahtlusi Leedu valimiste õiguspärasuse kohta."