ERISAADE | Taavi Aas uutest aktsiisidest ja teekasutustasust: kui inimesed loobuvad bensiinist ja diislist, peab muutuma ka maksukeskkond

Valitsusest heakskiidu saanud transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035 põrgatas välja mitu mõtet, kuidas tulevikus tagada, et teede ja tänavete ehitamiseks ja hoolduseks ikka vahendeid oleks. Kogu transpordisektori kliimasõbralikkuse kasvamisel hakkaks paratamatult riigi aktsiisitulu vähenema. Kava pakkus alternatiivina aktsiiside ümbertegemist või ka teekasutustasusid. Majandusminister Taavi Aas räägib Delfi „Erisaates“, mis ta silmas peab. Euroopa Komisjon avaldab juba suvel eeldatavasti ettepaneku, et transpordisektor läheks ka CO2 kvoodikaubanduse alla. Aas tunnistab, et kui muudes kliimamuutustega võitlemisest puudutatud sektorites on Eestil seisud head, siis just transpordisektoris kuhjuvad muutused valmistavad enim muret. Aga pöörded tulevad niikuinii, ennustas ta. Saatejuht on Raimo Poom.

Aas seletas, et süsinikuvabama transpordi poole püüdlemisel on ju otsene mõju riigi maksulaekumisele. „Aga loomulikult tähendab see, et tulevad alternatiivsed kütused ja see tähendab, et peab muutuma ka maksukeskkond. Kui tarbitakse vähem diisli või bensiiniliitreid, siis on päris selge, et ka aktsiisi laekumine väheneb. Piltlikult ja hästi utreeritult öeldes – kui kolmandiku võrra väheneb fossiilsete kütuste kasutamine, siis on ka kolmandiku võrra vähem aktsiisi laekumist.“

„2035. aastaks ongi pilt kindlasti teine. Näeme täna, kui kiiresti arenevad elektriautod nii läbisõidu kui ka hinna mõttes. Teiselt poolt on vesinik, mis täna on katsetuste faasis. Aga 15 aastaga ma olen kindel, et see jõuab katsetuste faasist välja. Vesinikul on kaks probleemi – tootmisvõimsused ja see, kuidas viia kokku tootmine ja tarbimine. Aga 15 aasta jooksul kindlasti need probleemid lahendatakse, mis tähendab, et liitripõhine sõidu maksustamine nagu meil on täna läbi kütuseaktsiisi, kaotab lihtsalt oma mõtte,“ märkis minister.