Läänemere kõige saastatum piirkond on Soome laht

Nagu ma juba mainisin, siis Läänemeri on sisemeri, kus veevahetus toimub äärmiselt aeglaselt ning seetõttu on siin keskkonna negatiivsed mõjud võimendatud. Läänemeri on merereostuse vältimise konventsiooni MARPOL kohaselt eripiirkond ning seal liikuvatele laevadele on esitatud ranged nõuded, et minimeerida selle tegevusega kaasnevat võimalikku negatiivset mõju merekeskkonnale. Selleks, et tagada merevee puhtus, on laevadel kohustus, et kõik laevas tekkivad jäätmed, kaasaarvatud õlisegused veed ja reovesi tuleb ära anda sadamates selleks, et vähendada võimalikku meresaastet. Sadamatel on kohustus võtta vastu laevadel tekkivad jäätmed ning sageli ei ole need maksutatud äraantavate koguste põhjal, vaid seotud pigem laeva suurusega- nii on ka laevafirmadel suurem motivatsioon jäätmeid üle anda, sest jäätmetasu tuleb maksta nii ehk naa.

Rahvusvaheliselt on kehtestatud laevadel kasutatavate laevakütuste väävlisisaldusele piirnormid. Laevad peavad jälgima oma kütusekulu ja koostama ning esitama oma CO2 heitkoguste aruandlust. Mitmed sadamad, sh. Tallinna Sadam on teinud soodustusi sadamatasudest neile laevadele, mis kasutavad keskkonnasõbralikumaid kütuseid. Sadamad on rajanud kaldaelektriühendused, et laevad saaksid sadamas seismisel diislikütuse asemel kasutada elektrit, mis vähendab õhusaaste, müra ja vibratsiooni. Tallinna Sadamas ei ole lubatud laevade veealuse osa puhastamine selliselt, et puhastusjäägid satuks merre.