Moskvas algas sundvaktsineerimine

Koroonaviirusega nakatumine on Venemaa pealinnas kasvanud viimase kuue kuu kõige kõrgemale tasemele ja see sunnib võime üha meeleheitlikumalt pingutama. Moskva võimud tunnistavad avameelselt, et olukord on kontrolli alt väljas.

Koroonapandeemia vohamise tõttu panid linnavõimud kokku sundkaitsepookimisele kuuluvate elualade nimistu. Näiteks peavad Venemaa pealinna juuksurid ja taksojuhid end nüüd kiiresti kohustuslikus korras COVID-19 vastu vaktsineerima, kui tahavad edasi töötada. Kolmapäeval avaldatud nimekirjas on näiteks veel meelelahutajad, poemüüjad, ametnikud, õpetajad, tellerid ja teised. Moskva abilinnapea Anastassia Rakova sõnul hõlmab see nimekiri kokku umbes kahte miljonit inimest.