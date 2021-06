Isamaa juhivõitlus jõuab lõpule. Kas sisevalimised toovad erakonnale rahu või lagunemise?

Pühapäeval Tartu lauluväljakul peetaval Isamaa suurkogul jõuab haripunkti erakonnas juba pikemat aega küdenud vastasseis. Erakonna praeguse esimehe Helir-Valdor Seedri vastu kandideerib endine riigi peaprokurör Lavly Perling , kelle poliitikasse toomise taga seisavad peamiselt end Parempoolseteks nimetavad partei liikmed, kes pole Isamaa viimase aja kursiga rahul.Eesti Päevaleht rääkis mõlema esimehekandidaadi ja nende toetajatega ning on selge, et seekordsetel juhivalimistel ei seisne kõige olulisem valik isikutes. Küsimus on esmajoones selles, millise kursi vana ja väärikas, ent viimasel ajal valimiskünnise piiril vaevlev erakond valib ning kas toetajaid püütakse tagasi võita Reformierakonna ja Eesti 200 või EKRE juurest.