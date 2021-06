Imeline edulugu. Londoni köögikontorist sirgusid Eesti esimesed miljardärid

Vaevalt oskasid Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann 2011. aastal unistada, et toona TransferWise’i nime kandnud ettevõttest saab miljardeid väärt börsiettevõte. Täna sai see aga reaalsuseks.

Kuigi minnakse Londoni börsile, rõhutab Wise’i juht Kristo Käärmann, et tegemist on siiski Eesti ettevõttega: „Oluline, aga raske tähele panna on, et ligi pooled meie töötajad töötavad Veerenni kontoris Tallinnas. Me küll räägime, et Wise läheb Londoni börsile ja et me oleme rahvusvaheline ettevõte, aga ei tasu unustada, et seda ettevõtet ehitatakse Eestist – meie seos Eestiga on jätkuvalt väga tugev.”

Wise’i esimene töötaja Eva Tomaspolskaja meenutas, kuidas ta ettevõttesse tööle sattus: „Kristo ja Kriss [Kriss Soonik, Käärmanni nüüdne abikaasa – toim] olid Londonis minu esimesed korterikaaslased. Neil oli ajutiselt üks tuba välja üürida ja selle korteri köök võiks kindlasti kirjas olla kui üks esimesi kontoreid.