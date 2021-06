JUHTKIRI | Õpi, pinguta, riski ja ole kindel. Pole põhimõttelist takistust, miks igaühest Eestis ei võiks saada miljardär

Teiseks annab see tunnistust, et ennast nullist üles ehitanud Eestis kasvanud inimestel on ka kolm aastakümmet pärast iseseisvumist näidata maailmale kätte kitsaskohti, mida oma harjumuste kütkes võib-olla ei märgatagi. Näiteks seda, kui palju võtavad traditsioonilised pangad vahelt niisuguse lihtsa asja eest nagu rahvusvaheline rahaülekanne.

Kolmandaks annab see kõigile julgust katsetada, sest tänapäeval loevad päritolust üha rohkem julgus, sihikindlus ja mõistus. Ka Euroopa Liit pole piiriks – noteeritakse ju Wise’i aktsiad ühendusest välja jäänud Londonis.

Aga neljandaks – ja see pole sugugi vähetähtis – kindlustab Eesti jälle oma uuendusmeelse ja edasipüüdliku riigi mainet. Nagu Wise’i juht Kristo Käärmann Ärilehele mainis: ei maksa unustada, et nende kompaniid ehitatakse endiselt Tallinnast.

Maailma juhtiv äriväljaanne Financial Times tõi esile, et ettevõte sai alguse just seetõttu, et Londoni ja Tallinna vahel oli nii kallis raha vahendada. Seejuures rõhutab leht, kui suurt tuge annab Eestist pärit Wise end Londonis noteerides just sealsele, mitte aga New Yorgi börsile.

Millega on Wise siis hakkama saanud? 2011. aastal asutatud ettevõte haldab praegu kogu maailma rahaülekannetest juba 2,5%. Maa elanikest 0,01% andvast riigist võrsunud firma kohta pole just paha tulemus. Ent edasi viib just Wise’i juhtidele omane mõtteviis: järelikult on ülejäänud 97,5% maailmast veel üle võtmata! Ja edasine siht on rahavahendamisest märksa laiem.

Konkreetse ettevõtte eduloost ja tulevikust tähtsam ongi sõnum: õpi, pinguta, riski ja ole kindel. Pole põhimõttelist takistust, miks igaühest Eestis ei võiks saada miljardär.