KULTUURIBIIT | Kultuurikorraldaja Tarmo Siku playlist

Parcels - Gamesofluck Tüübid, kes näevad välja nagu ajamasinast tänapäeva karanud britid, kuid on tegelikult kodumaalt Berliini pagenud aussie’d. Nende kõige esimese Prantsusmaal toimunud kontserdi publikusse sattusid teiste seas ka legendaarse Daft Punki liikmed. See päädis loomulikult sellega, et duo kutsus poisid oma stuudiosse jämmima. Pole siin midagi imestada – Parcels lihtsalt ongi maailma parim live-bänd. Punkt.

Ayano Kaneko - Hikarinohoue Rokiplika Jaapanist, kelles on parajas annuses haprust, trotsi, viha, õrnust, vingu, ehedust, eneseteadlikkust ja mida kõike veel. Jumal tänatud, et laias muusikamaailmas leidub talente, keda pole surutud globaliseerunud muusikatööstuse mikserisse, mille eesmärgiks näib olevat vormida kõik muusikud ühenäolisteks ja -keelseteks.

Rosie Carney - Your Moon Möödunud härrade otsa igati kohane pala. Justkui kanduks õrn briis pärast läbiklohmimist põsesarnale. Inglismaal sündinud ja Iirimaal kasvanud Rosie hääl on vaimustav. Sulnid puhtad noodid, mis liuglevad sametiste kantrilike vibrato’dena, jäävad suvisesse õhku küllap kaikuma veel päevadeks.

Festivali peakorraldaja Tarmo Sikk: "Kümme lemmiklugu... Hmm, see kõlab nii, nagu annaks juuksur enne kiilaks pügamist võimaluse: “Noh, millised kümme juuksekarva alles jätame?” Väidetavalt on aastast 2011 loodud maailmas 79 miljonit uut muusikateost. Kogu pärandist vaid käputäis välja valida pole ju sugugi õiglane. Kuid olgu. Siin on minu nimekiri tänastest isiklikest lemmikutest."

Bullet Dumas - Galit

Filipiinidel elab 108 miljonit inimest ning igaüks neist laulab paremini kui Celine Dion ja Mariah Carey kokku. Ning siis on Bullet Dumas. Mees, kes ei pea eriti viisigi. Üllatav, ent just teda julgen nimetada saarteriigi üheks väljapaistvamaimaks ja hingestatuimaks muusikuks. “Galit" on lugu, mis ei sobi eriti playlist’i. See võib mõjuda tüütu või häirivanagi, kui lasta kõlada lihtsalt taustaks. End aga täienisti helikeerisesse heites avaneb sootuks teine maailm. Valu, mis pole teeseldud. Ilu, mis pole igav. Nii naturaalne ja isemoodi, et ei usuks, kui ei kuuleks.

Ben Mazué - 25 ans

On lood, mis kulgevad. Ja on lood, millega kulged ühes. Ning on lood, millega mõnda aega ühes kulgenuna avastad, et oled roninud mäkke. Just seesugune on Ben Mazué “25 ans”. Areng algusest lõpuni, igal võimalikul erineval tasandil. Monotoonne sõnavalang, mille varjus käib poolsalaja meeletu muusikainstrumentide ja taustavokaalide elu. Justkui hakkaksid jalutama külmast jaanuarist ning jõuaksid kolme ja poole minutiga kuuma juulisse.

Joy Crookes - Don’t Let Me Down

Üks silmapaistvamaid uue põlvkonna R’n’B-artiste. Muidugi muusikamekast Londonist. Tämber, mis sulab ja sulatab. Nii värskendav on kuulata vokaali, mis sünnib pingevabalt, ei kisenda ega kriiska, kuid on ometi nõnda kandev ja sügav. Jah, inimhääl on kauneim muusikainstrument.

The Mauskovic Dance Band - Analog Fruit

Lõpetan oma nimistu teisegi pärliga, keda peagi Võnkel näha ja kuulda võib. Selleks on The Mauskovic Dance Band. Kooslus, mille looming on kompott 70ndate ja 80ndate pärandist, Kolumbia-Peruu psühhedeeliast ja kaasaegsest Amsterdami kastmest. Rütmid, mis küllap ka kesksuvise loiu Eestimaa leitsaku tantsima panevad. Saama näha.