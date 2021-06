Alar Voitka: Kui Isamaa oleks ettevõte, oleks nende juht ammu tagandatud

Tuli mullegi Facebooki seinale Isamaa makstud reklaam, mille kohaselt on just see ettevõte olnud suunamääraja tubli 30 aastat. Võimalik. Kuid kui Isamaa oleks ettevõte, siis osanikud mõistaksid, mida kliendid on juba ammu mõistnud - et 30 aastat heroilist ajalugu ei maksa tulevikus midagi. Kui turuolukord muutub, tuleb adapteeruda või vabastada koht kohanejatele.

Paljud turuliidrid, nagu nt Eastman Kodak või Nokia on kukkunud kõrgemalt ja sügavamale. Ja pole kahtlust, et turuolukord on muutunud – Isamaa on nii oma kui konkurentide tegevuse tulemusel kaotanud nii suure osa oma toetajatest, kui ka varem ettevõtet edukalt erinevates valitsuses hoidnud kaalukeele rolli.

Eestil on olnud traditsioonilisi tuntud kaubamärkidega ettevõtteid, mis on sisuliselt kadunud (nt Hansapank), kui ka neid, mis on kohanenud ja muutunud ning kasumlikud (nt Kalev). Isamaal on veel lootust.