Asekantsler riigikohtu otsusest: Linnahalli topeltmõrv võinuks jääda sideandmeteta lahendamata

Organiseeritud narko- ja relvakaubanduse või korruptsiooni puhul on praktika näidanud, et sideandmetel nagu näiteks ajaloolistel kõneeristustel on kandev roll inimeste sidumisel ebaseadusliku tegevusega.

Narkokuritegevuse puhul kasutatakse kurjategijate poolt väga tihti konspiratsioonivõtteid nagu näiteks alternatiivseid telefone ja ettemakstud kõnekaarte. Kõneeristuste abil on näiteks tuvastatud, et inimese päris telefon ja nn konspiratsioonitelefon liikusid samal ajal ja samas kohas.

Varavastaste kuritegude tõendamisel kasutatakse sageli asukohaandmeid, et tuvastada, kas kahtlustatav on varguste hetkedel viibinud näiteks mõnes elamurajoonis, kus on vargusi varasemaltki korda saadetud. Kõnekaarte kasutavad kelmid tuvastatakse enamasti vaid kõneeristust kasutades ja saadud infot teiste tõenditega kõrvutades. Tihti teisest riigist või mingit füüsilist kontakti ohvritega omamata on need ainsad olemasolevad tõendid, mille kaudu on võimalik kahtlustatavat kuritegudega siduda.