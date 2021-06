RIA juhid: IT-inimesi vaktsineerimise registreerimise lahenduste otsustesse ei kaasatud

„Lasime pool miljonit inimest korraga digilugu.ee järjekorda minna, aru saamata, et see on ettemääratud ebaõnnestumisele,” nentis RIA peadirektor Margus Noormaa.

Selgub, et IT-inimesi vaktsineerimise registreerimise lahenduste ostustesse eriti ei kaasatud või neid ei kuulatud. Valitsus langetas otsuse, millest RIA sai teada siis, kui anti mõista, et riigiportaal peab suurematele mahtudele vastu pidama. Seega oli omajagu segadust. „Mitme aasta taguseid süsteemid pole disainitud selliste koormuste jaoks. Alati on raha kokku hoitud, et teeme nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädapärast vaja. Ja natuke rohkem,” tõdes RIA peadirektori asetäitja Margus Arm.