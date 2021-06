Kalle Muuli: laipu on poliitiliselt areenilt minema viidud, kuid mitte Isamaa oma

Kui Helir-Valdor Seeder 2017. aasta kevadel esimest korda Isamaa esimeheks valiti, toetas erakonda ainult 4 protsenti valijatest. Päev enne Seederi võitu avaldas Äripäev juhtkirja “Puhka rahus, IRL!” (ÄP 12.05.2017), milles ennustas Isamaale kindlat kadu sõltumata sellest, kes saab uueks esimeheks.

“Äripäeval on kahju, aga parata pole midagi: Isamaa ja Res Publica päevad on loetud, valitagu erakonnale uus esimees või ärgu valitagu,“ kirjutas Äripäev.

„Paremtsentris on läinud talumatult kitsaks ja pärast kohalikke valimisi hakatakse poliitiliselt areenilt laipu välja kandma. Määndumine on jõudnud niigi pehme selgrooni. See sant enam jalgu alla ei võta.“

Nüüdseks on Isamaa Seederi juhtimisel edukalt läbi teinud mitte ainult kohalikud, vaid ka riigikogu ja europarlamendi valimised. Laipu on poliitiliselt areenilt vahepeal välja kantud küll, kuid mitte Isamaa oma.