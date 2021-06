Eiki Nestor EKRE solvangutest parlamendis: ma ei saa aru, miks riigikogu juhatus ainult pealt vaatab ja käsi laiutab

Siin, meie parlamendis, üks rahva poolt valitu leidis, et Riigikogus vôib öelda kõike, mis sülg suhu toob, kuna Riigikogu polevat püha koht. Kogu selles labasuste ja solvangute reas, mis viimastel aastatel kahjuks parlamendi tööd iseloomustab, on see kõige räigem rünnak demokraatliku Eesti vastu.