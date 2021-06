Mõistan neid Eesti mehi-naisi, kes on Soomes tööl viibinud, ja on kahju, kui meid nähakse kuidagi karikatuurselt. Tegelik pilt on ju palju mitmetahulisem ja filigraansem. Soomes tegutsevad lisaks ehitusmeestele (kellede ridadesse olen ise noore mehena kuulunud, küll mitte Soomes) eesti ja eesti päritolu kirjanikud. Soomes pistavad sealsetega edukalt rinda mitmed eesti firmad, Soome ettevõtted otsivad inimesi juhtpositsioonidele Eestist, Soomes töötab eesti arste ja eesti õdesid.