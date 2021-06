Järjekordne fiasko julgeolekus. NATO strateegiline keskus võib jääda Eestist mehitamata

Järgmine maailmasõda peetakse internetis

Raul Rebane, infosõjaekspert

Sa ei tea, et sind rünnatakse, ega mõista, et oled kaotanud....See on üks olulisemaid lauseid psühholoogilises sõjas. Oleme juba ka sel aastal kaotanud. Koroonakriis on meile kõigile veel korra selgeks teinud, et arvestatav osa Eesti rahvastikku on Vene infosfääris. Nende käitumismudeleid juhitakse sealt, see on kaasa toonud vaktsiinivastasuse, suurema haigestumise, haiglate ja järelravi koormuse. Mis see on maksma läinud? Me oleme kriisitingimustes kaotanud lahingu oma infovälja eest, arvestatav hulk Eesti poliitikuid kasutab neidsamu Vene kanaleid oma personaalseks valimisreklaamiks ega ole mingilgi määral huvitatud praeguse häbiväärse olukorra lõpetamisest. Kas see, mida teeme, ei põhjusta ülimalt kallist infokaotust? Selle kõrval maksab üht spetsialisti Riias pidada ju sente.

Riia keskus on siinse piirkonna ainuke kontor, kuhu korjub arvestataval määral nüüdisaja teadmisi, nende analüüsid on olulised ja head. Otsus kaotada Riia keskuse side Eestiga paneb pehmelt öeldes imestama. Mida ütleksime, kui meie naabrid loobuksid küberturvalisusest ja kutsuksid oma inimesed Tallinnast koju? Me hurjutaksime neid kõvasti. Kübersõjas sihitakse aga tehnoloogilisi sidesüsteeme, psühholoogiline sõda ründab individuaalset ja massiteadvust. Kumb on ohtlikum?

2015. aastal kirjutas Venemaa kaitseminister Šoigu sellest, kuidas info on muutunud sõjaliseks jõuks ja ükski sõjaline operatsioon ei ole enam võimalik ilma professionaalse infotoeta. Nüüd räägitakse juba sellest, et tavaarmee on oluline tugi infooperatsioonidele. Valdkonna teooria areneb kiiresti ja selles mahajäämine võib lõpuks tähendada häbiväärset kaotust ilma lahinguta. Järgmine maailmasõda peetakse internetis ja on väga võimalik, et see juba käib. Strateegilise kommunikatsiooni teadmisteta ei ole me selles mitte osalised, vaid ainult rünnatav. Mage positsioon.