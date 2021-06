Eliitkooli avalik saladus: Tallinna prantsuse lütseumi õpetaja ahvatles aastaid noori tüdrukuid ja magas nendega. Kool peitis pea liiva alla

Marta kokkupuuted Helmet Pikkeliga said samuti alguse põhikoolist, kui too hakkas klassile prantsuse keele tunde andma. Õpetajal olevat olnud kombeks tunnis plusse ja miinuseid jagada – põhimõtteline premeerimismeetod. Marta meenutas, et 7. klassis kujunes kummaline faas, kus kõik tüdrukud hakkasid järsku kõrge kontsaga kingi kandma. „Muidugi see meeldis Pikkelile. Mäletan, et ta ütles keset tundi klassiõele, et kui too oma kontsadega tema eest mööda kõnnib, kummardab ja miskit prügikasti viskab, saab ta plussi kirja,” rääkis Marta. Vahejuhtumist on möödas juba pea kümme aastat ja teadmine, et pedagoog ei tohi endale sellist käitumist lubada, saabus õpilastele alles aastaid hiljem. „Õpetajal polnud isegi imelik, et terve klass istus seal samas. Ju ei saanud toona keegi aru, et see kõik on nii vale,” sõnas Marta.

Aastate jooksul kujunes Marta ja Pikkeli vahele tugev emotsionaalne side. Marta usaldas õpetajat ning tunnistab aastaid hiljem, et oli ise liiga provotseeriv ja avameelne. „Kujuta ette, et sa oled 14-aastane. Juba klass vanema poisiga rääkida on suur asi, aga kui õpetaja sulle rohkem tähelepanu pöörab... Ma saan aru, et minu käitumine oli rumal – rääkida enda era- ja intiimelust –, aga mina olin alaealine ja tema täiskasvanud üle 30-aastane mees,” arutles Marta.

Marta ja Pikkeli suhtlus on hea näide võimupositsiooni kuritarvitamisest. 10. klassis tundis Marta, et tal on õpetaja vastu tekkinud crush (kiindumus). Neiu ihkas õpetaja tähelepanu ja tundis end teistest tüdrukutest kuuldes riivatuna. „Ma ei saa öelda, et ta oleks minu jaoks atraktiivne mees olnud, aga emotsionaalne side pani teda teisiti vaatama,” tõdes Marta. Ta otsis õpetajalt tuge ka 11. klassis toimunud Pariisi-reisil. Marta oli ühel õhtul endast väljas ja otsustas pärast alkoholi pruukimist minna Pikkeli ukse taha. „Ta kutsus mu tuppa. Mina rääkisin enda elumuredest, Pikkel lebas voodis. Ta oli alasti, ainult tekk oli ümber, aga meie vahel ei toimunud mitte midagi intiimset,” rääkis Marta.

Millalgi hakkasid levima kuuldused, et Marta oli prantsuse keele õpetajaga seksuaalvahekorras olnud. „Mul oli nii vastik, aga huvitaval kombel ei tundnud tema end kuulujuttudest üldse häirituna. Ta on abielus, kolme lapse isa, takkaotsa õpetaja. Kuidas sind ei heiduta, et sinust käivad jutud, et sa oled enda õpilastega maganud?” imestas Marta. Aastaid hiljem, kui Marta juba ülikoolis õppis, saatis Pikkel talle sõnumi, milles mainis, et on korduvalt mõelnud, et oleks pidanud Marta tol õhtul Pariisis kaissu võtma. „Ma saan aru, et toona oli ehk nõrk hetk, aga praegu kaine mõistusega sellist juttu ajada... Vastasin talle konkreetselt, et ta ei oleks seda mitte mingil juhul pidanud tegema,” tõdes Marta.