FOTOD | Peeter Kormašov esitles oma uut raamatut "Peatusest peatusesse"

Igal aastal lahkub kuldse miljardi riikidest (sh Eestist) hulk noori inimesi, millennial’eid ja zuumer’eid. Turvalised koduseinad tekitavad ängistust ja tulevikuväljavaadetega ei ole asjad palju paremini. Keskkond on rüvetatud ja elu on läinud südant pahaks ajavalt mugavaks. Kõik teavad, et inimkond ei ole niisugusel kujul jätkusuutlik, ometi käitume, nagu elaksime igavesti. Ainus võimalus sisemise tühjuse tundest vabaneda on täita iga ärkveloleku hetk tegevustega ja lõputult ringi kammida. Nimetatud põlvkondadele omane iha olla eriline ei luba tavalise elukorraldusega leppida. Nii pakubki paljudele pääseteed kodust lahkumine, lootuses, et uus keskkond lämmatab vanad mustrid.