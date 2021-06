Armeenia võimul olev peaminister kuulutas esmaspäeva varahommikul end ennetähtaegsete parlamendivalimiste võitjaks.

„Armeenia inimesed on andnud meie parteile ja minule peaministrina volituse riiki juhtida,” lausus Nikol Pašinjan. „Teame juba praegu, et saime veenva võidu ja meil on parlamendis selge enamus.”