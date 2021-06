FAKTIKONTROLL | British Airwaysi pilootide surma ei põhjustanud koroonavaktsiin

Platvormidel Instagram, Facebook ja Twitter levib häälsõnum, milles räägib keegi tundmatu mees, et British Airwaysis töötab talle tuttav piloot, kes rääkis lennufirma kehvast olukorrast. “Kaks esimest meest olid oma nelja- ja viiekümnendates. See mees, kolmekümnendates, täiesti vormis, mingeid varasemaid haiguseid ei olnud. Sai oma teise süsti ja suri loetud päevadega,” kõlab sõnumis.

Sellest kasvas välja sotsiaalmeedia vale, milles väidetakse, et neli British Airwaysi pilooti suri koroonavaktsiini tagajärjel. Lisaks öeldakse, et lennufirma ise on seda ka kinnitanud. Viimaks arvatakse postitustes, et firma peab nüüd Ühendkuningriikidega kriisikõnelusi, et arutada, kas vakstineeritud piloote võiks üldse lendama lasta.

Välismaised postitused ilmusid sotsiaalmeediasse eelmise nädala keskpaigas ning päev hiljem tekkisid ka Eesti sotsiaalmeediasse. Eestikeelsetel postitustel on kokku pea 200 jagamist ning üle 50 kommentaari.

Tegelik olukord



British Airwaysi lennufirma kinnitas Twitteri vahendusel, et nende piloodid on tõepoolest hiljuti surnud, kuid firma eitab, et need surmad oleks kuidagi omavahel seotud või põhjustatud COVID-19 vaktsiinist. (1)

Samuti lükkas lennufirma ümber kuuldused, nagu oleks British Airways selle tõttu kohaliku valitsusega kõnelusi pidamas.

Meditsiini- ja tervishoiutoodete regulatsiooniamet (The Medicine and Healthcare products Regulatory – MHRA) ütles faktikontrolli väljaandele Full Fact kinnituseks, et väide kriisikõneluste kohta riigi võimudega ei vasta tõele. (2)

MHRA ravimite valvsuse ja riskijuhtimise juhataja doktor Sarah Branch lisas, et nendeni ei ole jõudnud British Airwaysi pilootide surmade põhjuste seoseid vaktsiiniga. Samuti pole nad arutanud seda, et tulevikus keelatakse vaktsineeritud pilootidele lendamine. (3)