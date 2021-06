Jõukate poliitikute TOP 10. Valitseb rikas poliitperekond

Poliitikute palkadest räägitakse palju, aga peale sissetuleku on poliitikutel ka varad. Eesti Päevaleht heitis pilgu Eesti poliitikute rahakotti, et leida kõige jõukamad tegevpoliitikud. Jõukate poliitikute esikümme ei kattu eriti hästi teenivate poliitikute esikümnega. Samuti pole riigis kõige olulisemad poliitikud sugugi kõige jõukamad. Tõsi, president Kersti Kaljulaid jäi esikümnest välja üsna napilt. Kuigi mõned poliitikud on üpris jõukad, ei pääseks ükski neist oma varaga Äripäeva Eesti rikaste esikümnesse.

Jõukate poliitikute esikümnesse kuulub üks Isamaa, üks EKRE, neli Keskerakonna ja neli Reformierakonna liiget. Muide, jõukatest keskerakondlastest kaks kuulusid varem Reformierakonda.