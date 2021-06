Jõukate poliitikute TOP 10. Valitseb rikas poliitperekond

Jõukate poliitikute esikümnesse kuulub üks Isamaa, üks EKRE, neli Reformierakonna ja neli Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liiget. Muide, jõukatest keskerakondlastest kaks kuulusid varem Reformierakonda.

President Kersti Kaljulaid jäi esikümnest välja üsna napilt.

Rikaste poliitikute nimekirja tegi EPL Äripäeva rikaste TOP 500 eeskujul ja ka metoodika on laias laastus sama. Uurimise alla võtsime riigikogu liikmed, ministrid ja presidendi. Kasutatud on huvide deklaratsioonide, äriregistri ja kinnistusraamatu andmeid. Firmade väärtuseks on arvestatud selle omakapital, see tähendab varad, kust on maha arvestatud võlad. Püsivalt stabiilset kasumit teenivatel firmadel on omakapitali väärtusele lisatud ka viiekordne keskmine kasum. Kasumit pole arvestatud firmade puhul, mis on viimase kolme aasta jooksul korra kahjumis olnud või mille kasum on väga heitliku suurusega. Mitmel juhul oleneb inimese jõukuse hinnang sellest, kui suureks on tema omandis olevad firmad oma vara hinnanud.

Kinnisvara väärtus on arvutatud maa-ameti hinnastatistika põhjal, arvestades registris olevat kasutusotstarvet. Kui inimene on huvide deklaratsioonis ära märkinud börsifirmade aktsiaid, siis on lisatud ka nende väärtus. Mitmel esikümnes oleval inimesel on märkimisväärne aktsiaportfell.

Mõnd asja pole edetabelit koostades arvestatud. Huvide deklaratsioonides ei tule anda teavet teise ja kolmanda pensionisamba fondide kohta, seega pole nende infot arvestatud. Samuti ei ole arvutatud inimeste isikliku kodu ja teise kodu, enamasti siis suvekodu väärtust. Rikaste poliitikute edetabeli eesmärk on leida need poliitikud, kellel on keskmise eestlase „standardpaketi” ehk kodu, suvila ja teise pensionisamba kõrval veel märkimisväärselt varasid. Tuleb mainida, et keskmine Eesti poliitik sarnanebki oma valijaga selle poolest, et tal ongi kodu, suvila ja teine pensionisammas, aga ei midagi enamat.

1. koht. 6 342 000 eurot. Kersti Sarapuu